Багдад, , 10:13 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш рассказал о том, как сохранить единство и суверенитет Ирака, об этом 5 февраля сообщает Rudaw.

«Одним из условий нормального функционирования государства является монополия на применение вооруженных сил», — подчеркнул Гуттериш, отвечая на вопросы журналистов издания.

Генеральный секретарь отметил, что в Ираке активно действуют вооруженные формирования, в частности шиитские ополченцы, которые сохраняют некоторую автономию от центрального правительства.

Кроме того, о чем почему-то не упомянул Гуттериш, в Ираке активно действует международная коалиция, возглавляемая США. Иностранные военные присутствуют в стране несмотря на то, что парламент государства проголосовал за их немедленный вывод.

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