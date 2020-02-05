Бишкек, , 10:10 — REGNUM Новым полномочным представителем Киргизии в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ стала Айгуль Рыскулова. Как сообщает пресс-служба главы государства, указ о ее назначении подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

На этой должности Рыскулова сменила Зину Асанкожоеву, занимавшую пост полпреда республики в спецкомиссии с апреля 2014 года.

Напомним, что Айгуль Рыскулова проработала на должности вице-мэра киргизской столицы в период с 14 апреля 2014 года по 29 мая 2018 года. Также ранее она занимала посты министра по социальной защите населения и министра труда, занятости и миграции Киргизии.