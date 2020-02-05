Бишкек, , 10:10 — REGNUM Распространяемая в интернете якобы от лица госкомитета нацбезопасности Киргизии информация о том, что спецслужбы республики записывают все телефонные разговоры и сообщения в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ведомстве отмечают, что сейчас пытаются установить личности причастных к появлению этих фейков пользователей социальных сетей.

Спецслужбы Киргизии подчеркивают, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства республики.

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