Бишкек, , 10:09 — REGNUM Специалисты министерства обороны Индии обучают военных инструкторов по горной подготовке из сухопутных войск, нацгвардии и пограничной службы Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба генерального штаба вооруженных сил республики.

Сборы проходят в армейском учебном центре «Эдельвейс» на побережье озера Иссык-Куль.

Индийские инструктора учат своих киргизстанских коллег тому, как правильно подготавливать спецподразделения к ведению операций по уничтожению вооруженных бандформирований в условиях горной местности.

Также в рамках этих сборов для киргизских военных проводят занятия по тактической, военно-медицинской и огневой подготовке, военной топографии, тактике действий при штурме помещений и технике выживания в экстремальных условиях.