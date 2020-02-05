Москва, 5 февраля 2020, 10:06 — REGNUM КПРФ поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о поправках в Конституцию, но предостерегает от профанации массового одобрения, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.
«Мы поддержали предложение главы государства заняться ремонтом Основного закона. Но убеждены, что проект Конституции необходимо вынести на всенародное обсуждение. Оно не должно быть профанацией массового «одобрения», — отметил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
Комитет Госдумы по госстроительству 5 февраля обсудит поправки в Конституцию, предложенные ко второму чтению.