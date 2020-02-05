Париж, , 09:59 — REGNUM «Вновь интерпретировать» вопрос об ответственности за развязывание Второй мировой войны начали западные европейцы, в том числе Франция, опровергая тем самым решения Нюрнбергского трибунала, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 5 февраля, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщалось ранее, Макрон в ходе своего визита в Польшу заявил, что Россия пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».

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«Выступая в Польше, президент Франции сделал вид, что защищает польский народ от России, но на самом деле выступил в качестве лгуна и провокатора. Да, некоторое время тому назад президент нашей страны вспомнил неприятные для Польши и поляков страницы предвоенной европейской политики, но о польском народе при этом речь не шла — только о руководителях. Точно так же те историки, которые делают достоянием гласности факты антисемитских проявлений в Польше в годы немецкой оккупации и сразу после неё, речи о польском народе в целом не ведут. Мы не переписываем историю, мы воспоминаем то, на что в своё время закрыли глаза, — зря, надо сказать, закрыли!

Большинство поляков было на стороне антигитлеровской коалиции, это факт, польское правительство в эмиграции присоединилось к союзникам, поляки сражались с нацистами и на востоке, и на западе. Вместе с тем мы не можем забыть и такой факт: после Великой Отечественной войны в списке военнопленных вермахта и войск СС значилось 60 280 поляков. 60 280 только военнопленных! Сколько же всего их воевало против нас? А сколько боевиков Армии Крайовой стреляло в спину солдатам Красной Армии?

Кстати говоря, в этом списке значатся и 23 136 французов, и здесь, надо сказать, нет ничего странного: Франция вообще отличилась высоким уровнем коллаборационизма. В вермахте французы воевали слабо, а вот дивизия СС «Шарлемань» пролила немало нашей крови.

Воевали, как мы помним, французы и в рядах Красной Армии, это героическая история, но через полк «Нормандия — Неман» за годы войны их прошло всего 96 человек.

Остаётся добавить, что «вновь интерпретировать» вопрос об ответственности за развязывание Второй мировой войны начали западные европейцы, в том числе Франция, опровергая тем самым решения Нюрнбергского трибунала. Причём стали выдвигать обвинения в этом против СССР в официальных политических документах.