Киев, , 09:59 — REGNUM Деньги, полученные «Нафтогазом» по итогам судебной тяжбы с Газпромом, планируют потратить на медицину и инфраструктуру, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 4 февраля пресс-служба офиса президента Украины.

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — рассказал Зеленский во время совещания с членами правительства и представителями Верховной рады.

По его словам, на Украине планируют построить более 200 приёмных отделений медицинской помощи.

Президент Украины поручил правительству в двухнедельный срок подготовить все документы, необходимые для реализации данных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский одобрил решение правительства привязать зарплату членов правительства к средней зарплате на Украине, а также ограничить размер премий.

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