Анкара, , 09:56 — REGNUM Исследователь стратегического исследовательского института США Люк Коффи выступил в поддержку принятия Грузии в блок НАТО. Его письмо «НАТО должен учесть совет Турции и принять Грузию в альянс» опубликовал турецкий телеканал Trtworld.

В своем обращении Коффи отметил верность Грузии, как союзника НАТО, а также подчеркнул важность ее стратегического расположения. Он также напомнил, что Тбилиси ждет вступления в военный блок более десяти лет.

«Задержка в достижении реального прогресса в плане членства является разочарованием для грузин», — уверен американский эксперт.

Он отметил, что, по его мнению, основным препятствием для вступления Грузии в НАТО являются ее претензии к Южной Осетии и Абхазии, которые Тбилиси намерен вернуть под свой контроль. Но Коффи считает, что этот вопрос можно решить «креативно», без вооруженного конфликта с Россией, если к тому будет воля «по обе стороны Атлантики».

Стоит отметить, ранее грузинский патриарх Илия Второй на встрече с новым американским послом Келли Дегнан заявил о необходимости «мирно» вернуть контроль Тбилиси над территориями Абхазии и Южной Осетии.

Как передавало ИА REGNUM, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии после того, как в августе 2008 года грузинская армия напала на Цхинвал. Для того, чтобы остановить боевые действия против осетинского народа, в конфликт пришлось вмешиваться России.