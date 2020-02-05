Багдад, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал к полному восстановлению связей между Эрбилем и центральным правительством в Багдаде, об этом 5 февраля сообщает издание France 24.

Курдский политик подчеркнул, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему являются угрозой для безопасности страны, поэтому координация совместных усилий просто необходима.

Кроме того, Барзани подчеркнул, что присутствие в Ираке вооруженных сил международной коалиции, возглавляемой США, жизненно необходимо.

«Мы действительно считаем, что их присутствие по-прежнему необходимо, так как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все еще представляет угрозу», — отметил Барзани в интервью изданию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны, после того, как ВВС США убили иранского генерала Касема Сулеймани. Тем не менее, иностранные военные игнорируют решение властей страны.

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