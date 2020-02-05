Москва, , 09:44 — REGNUM Американский госсекретарь Майк Помпео — трезвомыслящий человек, и тем более он бывший глава ЦРУ. Так что он обладает всей необходимой информацией, которая позволяет ему высказывать такую позицию, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Помпео о том, что Крым навсегда потерян для Украины.

«Это не означает, что США признают Крым российским, но Украине не стоит рассчитывать на военный или мирный вариант возвращения территории полуострова в свой состав.

Эту схватку Киев проиграл. И надо строить стратегию отношений с Москвой, исходя из этого факта», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего визита в Киев в конце января 2020 года американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Крым навсегда потерян для Украины.

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