Москва, 5 февраля 2020, 09:44 — REGNUM Американский госсекретарь Майк Помпео — трезвомыслящий человек, и тем более он бывший глава ЦРУ. Так что он обладает всей необходимой информацией, которая позволяет ему высказывать такую позицию, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Помпео о том, что Крым навсегда потерян для Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, во время своего визита в Киев в конце января 2020 года американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Крым навсегда потерян для Украины.
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