Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Для решения вопроса урегулирования палестино-израильского конфликта американским властям нужно быть непреклонными и проявлять изобретательность. Об этом 5 февраля заявил президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

«Мы должны быть непреклонными и проявлять изобретательность», — сказал Трамп по поводу решения данного вопроса.

Также он добавил, что нужно признать, что все предыдущие попытки решения данного вопроса провалились и что нужно продолжать эта попытки «для достижения стабилизации ситуации в регионе и для того, чтобы у миллионов молодых людей была возможность лучшего будущего».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение страны в мире является таким прочным, как никогда в прежнее время.