Москва, , 09:41 — REGNUM Екатерина Пешкова, работавшая в 2000-х телеведущей на красноярском канале «Афонтово», назначена руководителем департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития РФ. Об этом 5 февраля сообщает красноярский портал «ДЕЛА.ru».

Новым руководителем департамента Пешкова назначена в феврале также недавно вступившим в должность главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Ранее, с 2018 года, Пешкова руководила административным департаментом Министерства науки и высшего образования РФ. С 2014 г. — была помощником руководителя и начальником административного управления Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которым руководил уроженец Красноярска Михаил Котюков.

Пешковой 35 лет, она является выпускницей юридического факультета Красноярского государственного университета. Восхождение Пешковой по государственной карьерной лестнице началось в 2010 году с должности в администрации губернатора Красноярского края, где она была назначена замначальника отдела протокола. Уже через два года — в 2012 — Пешкова становится заместителем губернатора Льва Кузнецова.

По информации красноярского портала, в 2000-х Пешкова была ведущей на красноярском телеканале «Афонтово», а также успешно принимала участие в конкурсах красоты «Мисс Красноярск».