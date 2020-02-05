Чебоксары, , 09:29 — REGNUM В Чувашии продолжаются кадровые назначения. В минкультуры и минприроды назначены исполняющие обязанности министров. Соответствующие указы подписал сегодня, 5 февраля, временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Согласно документу, исполняющим обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии назначена 53-летняя Роза Лизакова, которая ранее возглавляла ведомство четыре года: с апреля 2008 года по май 2012 года.

Другим указом на пост исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии назначен 60-летний Виктор Косачёв, который с сентября 2006 года по октябрь 2019 года возглавлял региональное управление Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев в соответствии с Конституцией республики отправил правительство в отставку. 3 февраля своих постов лишились министр культуры Константин Яковлев, глава минприроды Иван Исаев и глава минтруда Сергей Димитриев.

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