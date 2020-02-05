Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM В Бурятии готовы к развёртыванию инфекционного госпиталя для больных с подозрением на коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, необходимые мероприятия будут проведены в соответствии с комплексным планом по особо опасным инфекциям.

План предусматривает также развёртывание провизорного госпиталя для госпитализации больных с подозрительными симптомами, изолятора для контактных, а также обсерватора для изоляции медперсонала больницы. Инфекционная больница, на базе которого они будут созданы, обеспечена противочумными костюмами, масками и противовирусными препаратами.

«Всего в республике имеется 391 койка для инфекционных больных, из них 186 коек в инфекционной больнице, 205 коек — в районах республики», — отметили в ведомстве.

Кроме того, территориальный центр медицины катастроф готов к перевозке больных из районов Бурятии в Улан-Удэ. Если ситуация будет ещё ухудшаться, Минздрав выделил 20,7 млн рублей на дополнительные средства защиты, оборудование и лекарства.

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