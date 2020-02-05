Москва, , 09:29 — REGNUM В Госдуме предлагают усилить ответственность для российских СМИ за публичное обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Считаю необходимым усилить уголовную и административную ответственность, а также ответственность СМИ за публичное утверждение об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и совершенные в ходе нее преступления против человечества фашистской Германии и ее сателлитов», — сказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) в ходе круглого стола.

Он обратил внимание на появление в СМИ обвинений страны в развязывании Второй мировой войны, основанные на фальшивках зарубежных спецслужб.

» Подобные публикации являются попыткой возродить ситуацию 20-летней давности, когда при поддержке фонда Сороса в России переиздавались учебники по истории и «граждановедению». В провокации участвует, в частности, радиостанция «Эхо Москвы», которая принадлежит и во многом финансируется компаниями с государственным участием (в частности, Газпромом). Данные провокационные публикации в корне противоречат истине и представляют собой акт информационной войны против России», — заявил Гаврилов.