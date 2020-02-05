Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Рост американской экономики за последние годы не привёл к повышению уровня жизни рядовых граждан. Об этом заявила губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер, выступая с ответом Демократической партии на ежегодное обращение президента «О положении страны».

В реальности не все жители США имеют работу, обеспечивающую оплату медицинских услуг. Многим не хватает заработка на ежемесячные расходы, у людей в конце месяца не остается денег после оплаты расходов на транспорт, лекарства и обучение, подчеркнула она.

«Когда президент говорит, что экономика сильна, то я спрашиваю, для кого она сильна», — сказала Уитмер.

По её мнению, когда президент США Дональд Трамп снизил налоги, это положительно отразилось только на самых богатых людях. Демократы, отметила Уитмер, выдвигают предложения о повышении минимальных зарплат и снижении стоимости медицины, тогда как республиканцы блокируют такие инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп в докладе «О положении страны» указал на активный рост экономики США, повышение основных фондовых индексов и низкий показатель безработицы.

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