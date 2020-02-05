Ярославль, , 09:29 — REGNUM Органы прокуратуры Ярославской области в 2019 году выявили 2964 нарушения закона в сфере ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прорыв на теплосетях в Переславле

«Результаты проведенных проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях закона в данной сфере. Вызывает нарекания работа органов местного самоуправления и предприятий ТЭК при подготовке и прохождении отопительного сезона, оказании гражданам коммунальных услуг надлежащего качества», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Серьезные нарекания у прокуратуры вызвала подготовка к отопительному сезону. ИА REGNUM уже сообщало, что осенью 2019 года ряд районов и городов не получили паспорта готовности к зиме. Администрации Ярославского, Даниловского, Некрасовского районов и города Рыбинска получили представления прокуроров. Но хуже всего традиционно дела обстоят в Переславле-Залесском.

«Переславская межрайонная прокуратура обратилась суд с иском о возложении на администрацию г.о. Переславль-Залесский обязанности выполнить необходимые мероприятия в целях обеспечения готовности к прохождению отопительного периода. Заявление находится на рассмотрении», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Множество проблем и в работе управляющих компаний. Повсеместно вскрываются нарушения в части своевременности и качества предоставления коммунальных услуг, правомерности выставления платежей, полноты выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, надлежащего обслуживания газового оборудования. Так, в Рыбинске более 3 млн рублей, полученных за жилищно-коммунальные услуги, были израсходованы не по назначению. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В январе 2020 года руководство регионального фонда капремонта отчиталось в областной думе о хорошей работе в 2019 году. Однако у прокуратуры другие данные.

«Выявлялись нарушения законодательства при организации и проведении капитального ремонта. К примеру, прокуратурой области установлен факт не включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2018—2020 годы 1300 видов капитальных ремонтных работ, предусмотренных Региональной программой», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

О том, что жители не могут дождаться от фонда необходимого капитального ремонта, в то время как в программу включается замена вполне исправных лифтов, также ранее рассказывало ИА REGNUM. Как сообщили в прокуратуре, по представлению заместителя прокурора области в краткосрочный план капительного ремонта внесены изменения. Но будут ли работы на самом деле выполнены и насколько качественно?

Всего в 2019 году органы прокуратуры региона в сфере ЖКХ вынесли 29 протестов, 618 представлений. 275 человек привлечено к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности — 124. В суды направлено 213 исков, по требованию прокуроров возбуждено четыре уголовных дела.

Стоит отметить, что жилищно-коммунальную сферу региона последние годы сотрясают скандалы, сопровождающиеся частой сменой руководителей органов власти, уголовными делами и возмущением жителей. В настоящее время ожидается отставка очередного директора департамента ЖКХ Ярославской области Александра Николаева, приехавшего со Ставрополья. А в областном центре пост заместителя мэра по ЖКХ уже долгое время остается вакантным.

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