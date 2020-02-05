Москва, , 09:17 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв отметил, что президент США Дональд Трамп в своей речи выдавал свои провалы за прорывы.

«Вообще особенность нынешнего послания президента США во внешнеполитической части в том, что он гордо выдал свои провалы за достижения и прорывы», — отметил Косачёв в Facebook.

Так, рассуждает сенатор, экономическую «полувойну» с Китаем Трамп представил как лучшие в истории отношения и свою победу ради рабочих мест американцев, выход из сделки по Ирану он трансформировал «в то ли глупое, то ли гордое нежелание Тегерана подчиниться диктату США».

«Сделка века», провалившаяся из-за ее явной односторонней ориентации на Израиль, объявлена новым творческим подходом. Неудача с быстрой сменой власти в Венесуэле подана как обещание непременно разрушить и сломить Мадуро, но потом. И вообще заняться всеми не проамериканскими («диктаторскими» на «американском английском») «режимами» «в своём полушарии» — тоже явный сигнал избирателям, которым дела поближе к дому явно интереснее чужих проблем», — перечислил парламентарий.

«В общем, много шума даже не из ничего, а из явных минусов», — указал Косачёв.

Он отметил традиционность речи.

«Предвыборная речь в лучших американских традициях — громко, мало конструктивно, с высоты «сияющего града на холме», в котором все прекрасно, но будет ещё лучше», — заключил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступление президента США о положении дел в стране перед сенаторами и членами палаты представителей является традиционным ежегодным обращением.