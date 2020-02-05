Лакхнау, Индия, , 09:13 — REGNUM Первая партия российских систем ПВО С-400 будет поставлена индийской стороне согласно утверждённого графика до конца 2021 года. Об этом 5 февраля рассказал журналистам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

«Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года», — сказал Дрожжов на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

Также он добавил, что процесс обучения индийских специалистов стартует уже перед началом первой поставки.

Кроме этого, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству рассказал, что совместное российско-индийское предприятие по производству автоматов Калашникова готово к запуску и что в Индии увеличивают объемы производства российских танков Т-90, выпускаемых по лицензии.

При этом, он отметил, что с 1991 года общая сумма за продукцию военного назначения, поставленной РФ в Индию, достигла $70 млрд.

«Индия является одним из основных партнеров по закупке российской ПВН. За последние три года (2017−2019 года) портфель заказов превысил $15 млрд, а если говорить об объеме законтрактованной продукции с начала 1991 года, то он составил $70 млрд», — заявил Дрожжов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крылатая ракета BrahMos, которую совместно создают Россия и Индия, прошла более 70 различных испытаний.