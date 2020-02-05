Гавана, , 09:18 — REGNUM Отмена торгово-экономического эмбарго со стороны США могла бы стать реальной поддержкой в отношении жителей Кубы. Об этом глава кубинского МИД Родригес Паррилья написал в своём Twitter, отвечая на заявление американских властей о желании «восстановить демократию» на Кубе.

Паррилья перечислил шаги, которые, по его мнению, стоит предпринять президенту США Дональду Трампу для поддержки кубинского народа. Это снятие «геноцидной блокады», возобновление запрещённого авиасообщения между Кубой и США, а также выдача кубинцам виз.

«Он должен также восстановить свободу граждан США на путешествия на Кубу», — подчеркнул глава кубинской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил о стремлении к «восстановлению демократии» в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. При этом в отношении Кубы действуют американские санкции, а дипломатических отношений между странами нет с 1961 года.

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