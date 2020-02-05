Нью-Йорк, США, , 09:07 — REGNUM Резолюция с осуждением предложенного США плана ближневосточного урегулирования разработана Палестиной. Документ будет внесён в Совбез ООН, заявил постоянный представитель Палестины при организации Рияд Мансур, выступая на сессии комитета ООН по правам палестинцев.

Он уточнил, что резолюция была разработана вместе с делегацией Туниса, она уже распространена между членами Совбеза. Голосование по документу ожидается 11 февраля.

Мансур призвал другие страны к участию в работе над документом «с жесткими формулировками». Вместе с тем Палестине необходима как можно более широкая поддержка.

Резолюцию заблокируют посредством вето, однако её авторы хотят продемонстрировать единую позицию мирового сообщества, ранее озвученную генсеком ООН Антониу Гутеррешем, подчеркнул он.

Гуттереш ранее заявил о приверженности ООН прежним соглашениям по Израилю и Палестине и принципу, по которому Израиль и Палестина должны существовать в рамках границ, существовавших до 1967 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики обвинил США в попытке лишить Палестину территории в пользу Израиля. Именно так он расценил предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования, именуемый «сделкой века».

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