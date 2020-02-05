Сеул, , 08:55 — REGNUM 6 февраля в Сеуле состоится встреча представителей МИД Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча пройдет между главой департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чжон Ханом и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки.

Известно, что встреча представителей двух стран состоится спустя три недели после встречи в Сан-Франциско.

По данным МИД, стороны обсудят вопросы, касающиеся урегулирования спора вокруг выплат компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны

Отмечается, что представители Южной Кореи и Японии продолжают проводить встречи на высоком уровне один раз в месяц, несмотря на напряженные отношения между странами.

Напомним, что конфликт между Южной Кореей и Японией набирает обороты с июля 2019 года, когда Токио ввёл экспортные ограничения на поставку в Южную Корею материалов и компонентов, необходимых для производства полупроводников и электронной продукции. Это стало ответом на арест южнокорейским Верховным судом активов японских компаний для выплаты компенсаций жертвам принудительного труда, пострадавшим в 1910—1945 годах, когда Корея была колонией Японии.