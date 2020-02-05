Киев, , 08:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не выполнил данное президенту Владимиру Зеленскому обещание — не представил до 4 февраля промежуточный отчет о работе своего правительства. Об этом сообщают «Украинские новости».

В середине января пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Гончарук пообещал Зеленскому подготовить промежуточный отчет о работе правительства и представить его до 4 февраля. Однако накануне отчет не был представлен Верховной раде, хотя парламент открыл новую сессию.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Алексей Гончарук подал заявление об отставке из-за публикации аудиозаписи, якобы сделанной во время одного из совещаний правительства.

На ней слышно, как человек, чей голос похож на голос премьер-министра Украины, заявляет, что у президента страны Владимира Зеленского примитивное представление об экономике.

Однако, по словам политологов, заявление Гончарука — это пиар, поскольку заявление об отставке премьер-министр Украины должен по закону подавать не президенту, а Верховной раде.

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