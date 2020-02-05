Краков, Польша, , 08:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Ягеллонском университете в Кракове, сообщает La Libre Belgique.

Эммануэль Макрон подтвердил, что Европа должна оказать Польше финансовую помощь в сокращении количества угля и выбросов CO2.

«Польша никогда не сможет сделать такое изменение самостоятельно, она может сделать это только через Европу, с Европой. И не заблуждайтесь: не верьте тем, кто говорит вам, что Европа собирается дать деньги одной рукой, чтобы совершить климатический переход другой. Это не правда! Европа — это блок, блок ценностей, блок текстов, блок амбиций», — подчеркнул глава французского государства.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон пригласил президента Польши на саммит «Веймарского треугольника», который состоится 14 июля в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Варшаву президент Франции приветствовал «поворотный момент» в отношениях с Польшей.

Читайте также: Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон приветствует «поворотный момент» в отношениях с Польшей