Бишкек, , 08:45 — REGNUM Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от изучения материалов дела о беспорядках в Кой-Таше. Об этом 5 февраля заявил адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, объем уголовного дела составляет 80 томов. Юристы экс-президента ознакомились пока с 46-ю томами. Адвокат добавил, что Атамбаев не участвует в очных ставках, следственных действиях, а все обвинения по восьми статьям УК Киргизии считает незаконными.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года по делу о беспорядках в селе Кой-Таше во время штурма резиденции экс-президента привлечено 19 подозреваемых.

Самого Атамбаева подозревают в массовых беспорядках, покушении на убийство, организации убийства, захвате заложников, убийстве, незаконном обороте оружия, воспрепятствовании следствию, угрозе или насилии в отношении представителей власти.

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