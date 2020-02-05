Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение страны в мире является таким прочным, как никогда в прежнее время и отметил американские экономические успехи. Он сделал это 5 февраля во время своего ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

«Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное как никогда прежде», — сказал Трамп.

Также он указал, что если бы США не отказались от провальной политики предыдущей администрации, то мир не смог бы наблюдать нынешний экономический успех страны.

На экономическом положении США американский лидер сделал особый упор, отметив как главное достижение своей политики в данной области то, что растёт количество рабочих мест и количество работающей в стране молодёжи находится на рекордном уровне.

«С моего избрания мы создали 6 миллионов рабочих мест — на 5 миллионов больше, чем прогнозировали эксперты правительства в предыдущей администрации», — заявил Трамп и добавил, что безработица в стране достигла рекордно низкого уровня за последние 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп во время своего ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране пообещал сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле.