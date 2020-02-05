5 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 08:37 — REGNUM



Сайт президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил с двухдневным визитом Польшу. Он провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой и другими официальными лицами в Варшаве и выступил в Кракове с речью перед французской общиной в Польше. Это первый визит Макрона в страну на Висле, и, видимо, не случайно он состоялся буквально через несколько дней после того, как Великобритания наконец-то покинула Европейский союз. Поэтому пребывание президента Франции в Польше и его заявления не только имели значение для двусторонних отношений этих стран, но и демонстрировали имперскую стилистику Парижа, который начинает лидировать в ЕС.

Конечно, Макрон обсуждал также конкретные проекты, будь то желание Франции принять участие в создании польской атомной энергетики или вовлечение поляков в немецко-французскую программу создания танка будущего. Но ключевым стало его предложение Варшаве вернуться в Европу. И, на наш взгляд, именно в Европу, а не Европейский союз, хотя формально президент чаще говорил о ЕС, когда, например, пояснял полякам, что выделение финансов на реорганизацию польской экономики в рамках «зеленой политики» Евросоюза будет зависеть от того, насколько Варшава станет прислушиваться к рекомендациям Европейской комиссии. Однако надо понимать специфику Польши, особенно проявившую себя в последние годы после прихода к власти партии «Право и Справедливость» (PiS). Эта партия, вслух говоря о союзах, например, ЕС и НАТО, тем не менее мыслит категориями билатеральных отношений. Поэтому в НАТО политики PiS выбирают себе в собеседники Соединенные Штаты, а в ЕС — Германию и Францию. Поэтому польские комментаторы, рассуждая о предложениях Макрона, постулируют, что правительству Польши надо провести «умелую игру с Парижем, Берлином и Вашингтоном», чтобы «выиграть, используя наше положение в Европе».

Общаться с общеевропейской бюрократией у «Права и Справедливости» получается хуже, и не сказать, чтобы у нее получалось строить многосторонние альянсы. Сейчас PiS допустила серьезный перекос в сторону США, что осознают ее европейские партнеры. Варшаву уже пытались вернуть обратно в Европу. До сих пор этим занималась Германия, пустившая в Польше политические корни. Но нынешняя польская оппозиция, ориентирующаяся на Берлин, пока что малоэффективна, ее сотрясают внутренние распри и противоречия. Париж предлагает новую стратегию. Ставка, как можно судить, делается уже на PiS, однако правящая польская партия должна измениться. Ей предлагается немного сузить геополитический кругозор в обмен на место в неформальном клубе стран — локомотивов ЕС. Для этого «Праву и Справедливости» нужно принять два постулата: во-первых, то, что европейская экономика и оборона — вещи взаимосвязанные, во-вторых, то, что в данной связке оборона выходит на первое место. А значит, концепция, по которой зарабатывающая на европейцах Варшава видит своим главным защитником американцев, является негодной.

Взамен предлагается, чтобы НАТО осталось формальной объединяющей площадкой, но там будут строиться новые союзы. Более того, возвращение Польши в Европу потребует пересмотра отношений Варшавы с Москвой. Обо всем этом Макрон говорил в ходе совместного выступления с Дудой. Он заявил, что европейцы должны усилить общую оборону, «Франция делает это для себя, но нужно делать больше на европейском уровне, а также укреплять нашу стратегическую и оперативную координацию». Обозначив это и сделав дежурный реверанс в адрес НАТО, французский президент далее пояснил, что он имеет в виду и при чем тут Россия. «Франция не стала пророссийской, как я иногда это слышу, — сказал Макрон. — Франция не пророссийская и не антироссийская. Она проевропейская». Европа обойтись без России не может. Как подчеркнул французский президент, обращаясь к своему коллеге, «когда я смотрю на карту, и я думаю, что у вас такое же ощущение, когда вы смотрите на нее, господин президент, мы очень четко видим, что Россия находится в Европе, даже если ее нет в Европейском союзе», что «она находится по соседству с нами», что «мы не заинтересованы в ситуации» игнорировать Россию, копить «замороженные конфликты или недоразумения». Поэтому в «интересах безопасности Европы, Франции и Польши вести сложный политический диалог с Россией». Этот «диалог, хотя и сложный, является предпосылкой для прогресса на Украине. Более того, я думаю, что на саммите, который мы провели в декабре прошлого года в Париже, появились первые элементы возобновления сотрудничества».

Готова ли к этому Варшава? В интервью Польскому агентству печати накануне визита Макрона министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, с одной стороны, вроде бы давал понять, что готова. По словам министра, после спора с Москвой на тему истории Второй мировой войны «теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы являемся соседями. У нас впереди 80-летие Катыни и 10-летие смоленской катастрофы. Я говорил об этом во время церемонии в Аушвице с российским послом Сергеем Андреевым». С другой стороны, Чапутович отметил, что «для нас важны трансатлантические отношения, а Франция с большей вероятностью будет сотрудничать с Россией, но нам нужно искать то, что нас объединяет». Однако в итоге Польше придется все же выбирать между Европой и Соединенными Штатами с учетом того, что Париж и Берлин стратегически работают вместе, хотя между ними и случаются разногласия в определенных подходах.

Чуть более ста лет назад, в начале 1916 года, во время завтрака с британскими политиками специального посланника президента США полковника Хауза, как он потом вспоминал, «долго, например, обсуждался вопрос о предоставлении независимости Польше и о возражениях, которые могли бы поступить со стороны России. Бальфур (в декабре 1916 года возглавивший министерство иностранных дел Великобритании — С.С.) считал, что если Польша будет объявлена независимым государством и превратится в буферное государство между Россией и Германией, то в будущей войне Франция оказалась бы отданной на милость Германии, потому что Россия не могла бы достигнуть границ Германии, не нарушив нейтралитета Польши. Он считал, что с французской точки зрения, равно как и с русской, эта идея натолкнется на серьезные возражения, в противном случае, вероятно, настанет конец союзу России и Франции». В наши дни появляется новая реальность, когда Париж предлагает Варшаве стать конструктивным элементом диалога Европы и России. Будет ли на это способна Польша, покажет время, равно как не стоит забывать, что на польскую политику имеют большое влияние и Вашингтон с Лондоном.