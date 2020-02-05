Киев, , 08:39 — REGNUM Новое правительство Украины должно отказаться отдавать долги иностранным кредиторам, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 4 февраля в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, все послемайданные правительства Украины продолжают методично загонять страну в долги.

«Надо собрать новое правительство, обладающее доверием народа, сесть с этими иностранными представителями и сказать: «Дорогие друзья. Мы не можем отдавать эти долги, народ Украины — не тяговая лошадь», — считает Рабинович.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский отметил, что в 2020 году Украина отдаст треть своего государственного бюджета в счёт погашения долгов — 169 млрд гривен или $6,8 млрд пойдёт на уплату внешнего долга и 231 млрд гривен или 9,3 млрд на уплату внутреннего долга.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% до уровня $84,4 млрд.

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