Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM В Бурятии назвали имя нового министра здравоохранения республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, глава региона Алексей Цыденов 4 февраля подписал указ о назначении на эту должность Евгении Лудуповой.

Новый министр родилась в 1967 году, в 1992 году окончила Читинский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работала врачом в первичной системе здравоохранения, а с 2007 до вчерашнего дня возглавляла республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко.

«В 2019 году Евгения Юрьевна защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Является Заслуженным врачом Республики Бурятия, экспертом Всемирной организации здравоохранения», — отметили в правительстве.

Добавим, что тем же указом от 4 февраля глава республики освободил замминистра Батора Будаева от занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр Дамбинима Самбуев ушёл в отставку в середине января. О причинах своего решения он не сообщил, но напомним, что минувший год стал для системы здравоохранения республики крайне сложным и скандальным.

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