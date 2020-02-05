Хабаровск, 5 февраля 2020, 08:34 — REGNUM Доктор политических наук, директор института социально-политических технологий и коммуникаций Илдус Ярулин назвал «тревожным симптомом» исход профессиональных кадров из правительства Хабаровского края, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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За последнее время из правительства Хабаровского края ушли министр образования Алла Кузнецова, министр имущественных отношений Олег Ожегов, ранее хабаровский «Белый дом» покинули глава минстроя Александр Шабовта, которого на работу пригласил сам новый хабаровский губернатор Сергей Фургал. Он ушел по собственному желанию. Уволился Константин Пепеляев, работавший и министром строительства, позже, после смены власти в регионе, перешедший на работу в минтранс. Его увольнению по собственному желанию предшествовал конфликт с губернатором. Из правительства Хабаровского края уволились министр имущественных отношений Сергей Желонкин (он занимал пост до Олега Ожегова), министр природных ресурсов Константин Кузнецов, министр связи Сергей Федоров. Это далеко не полный список.
Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Хабаровского края уволился один из старожилов региональной политики, министр финансов Александр Кацуба. Ранее он перестал быть первым зампредом по финансам — такое решение принял губернатор Сергей Фургал. Это объяснялось «оптимизацией». Ранее эксперт ИА REGNUM, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов назвал происходящее в правительстве Хабаровского края «управленческим коллапсом».
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