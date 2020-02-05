Хабаровск, , 08:34 — REGNUM Доктор политических наук, директор института социально-политических технологий и коммуникаций Илдус Ярулин назвал «тревожным симптомом» исход профессиональных кадров из правительства Хабаровского края, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если некоторое время назад мы говорили о том, что новому губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу необходимо время на формирование своей команды, то сейчас об этом говорить уже не приходится — время истекло. Новая команда должна работать, но мы наблюдаем, что из правительства один за другим уходят профессиональные кадры. Это довольно тревожный симптом. Последнее громкое увольнение — министр финансов Александр Кацуба. Это профессионал высочайшего уровня, он работал со всеми губернаторами Хабаровского края, более 30 лет. Ему скоро исполняется 65 лет. Сам он ничего не объясняет. Но с наступлением 65-летия ему пришлось бы получать разрешение на работу, думаю, он просто не захотел остаться. Это может быть связано и с созданием залогового фонда, в который новые власти региона поместили краевого имущества на 130 млрд рублей ради спасения завода «Амурсталь», это и многое другое. Министр финансов всегда был первым зампредом и вторым лицом в правительстве края. Подчинялся он всегда только губернатору. Но в последнее время, насколько я могу судить, ему сыпались различные поручения — распоряжения от разных чиновников. Возможно, он просто не захотел их исполнять. Кацуба создал хорошую команду, команду профессионалов. Не исключаю, что вслед за ним уйдет и вся команда. Это плохо для региона», — считает Илдус Ярулин.

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За последнее время из правительства Хабаровского края ушли министр образования Алла Кузнецова, министр имущественных отношений Олег Ожегов, ранее хабаровский «Белый дом» покинули глава минстроя Александр Шабовта, которого на работу пригласил сам новый хабаровский губернатор Сергей Фургал. Он ушел по собственному желанию. Уволился Константин Пепеляев, работавший и министром строительства, позже, после смены власти в регионе, перешедший на работу в минтранс. Его увольнению по собственному желанию предшествовал конфликт с губернатором. Из правительства Хабаровского края уволились министр имущественных отношений Сергей Желонкин (он занимал пост до Олега Ожегова), министр природных ресурсов Константин Кузнецов, министр связи Сергей Федоров. Это далеко не полный список.

Илдус Ярулин «Складывается впечатление, что люди просто не хотят работать с новой хабаровской властью и уходят уже просто без объяснения причин. Слишком большой поток увольнений. Это, как минимум, говорит о том, что ситуация в правительстве Хабаровского края, мягко говоря, далека от стабильности. Уходят, повторю, профессионалы. И ни дин из уволившихся не остался без работы — это люди востребованные. Все это, конечно, очень печально».

Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Хабаровского края уволился один из старожилов региональной политики, министр финансов Александр Кацуба. Ранее он перестал быть первым зампредом по финансам — такое решение принял губернатор Сергей Фургал. Это объяснялось «оптимизацией». Ранее эксперт ИА REGNUM, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов назвал происходящее в правительстве Хабаровского края «управленческим коллапсом».

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