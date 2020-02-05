Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Визит в США является хорошей возможностью донести до «главного стратегического партнера» Тбилиси полную информацию о том, что происходит в Грузии. Об этом американским журналистам рассказал 4 февраля глава грузинского МИД Давид Залкалиани, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

«Сенаторы и конгрессмены рассматривают Грузию, как страну-лидера, установившую в регионе высокие стандарты демократии и, исходя из этих высоких стандартов, формируются их запросы по поводу демократического развития у нас», — дал оценку Залкалиани жесткой критике грузинских властей со стороны представителей американского законодательного органа.

Глава грузинского МИД также выразил надежду, что после его визита партнерство США и Грузии перейдет на новый уровень.

Как передавало ИА REGNUM, в январе ряд конгрессменов и сенаторов США направили премьер-министру Грузии письма, в которых резко критиковали внутреннюю политику Грузии. Представители грузинских властей на это заявили, что оценка была дана американскими политиками из-за того, что у тех нет полной информации. Исправить эту ситуацию намерен Залкалиани в ходе своей поездки в США.

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