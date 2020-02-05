Москва, 5 февраля 2020, 08:24 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, глава государства Владимир Путин проведёт совещание с членами обновлённого правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.
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Главная тема рабочей встречи — реализация поручений по итогам послания президента России Федеральному собранию.
О ходе реализации послания доложит премьер-министр Михаил Мишустин. В совещании примут участие заместители председателя правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года.
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