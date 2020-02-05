Череповец, Вологодская область, , 08:22 — REGNUM Чем больше граждан вовлечено в процесс обсуждения поправок к Конституции РФ, тем более народным будет этот документ. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с общественностью в Череповце.

Он отметил, что срок разработки поправок должен соответствовать сложившейся практике, «погрязнуть в поправках» не хотелось бы. Однако дискуссия, развернувшаяся в обществе широким фронтом, только радует.

«Потому что чем больше людей вовлечено в этот процесс, тем более народной будет Конституция и поправки, которые мной предложены», — сказал Путин.

В таком случае люди будут чувствовать себя соавторами этого документа, именно поэтому предложено всенародное голосование, добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин также объяснил, что предложенные изменения в Основной закон обусловлены «самой жизнью».

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