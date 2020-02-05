Киев, , 08:17 — REGNUM Зарплаты чиновников на Украине будут привязаны к размеру средней зарплате по стране, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщила 4 февраля пресс-служба офиса президента Украины.

«Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трёх до пяти средних заработных плат. Нужно останавливать выплаты по 200−400% премий. Максимальная премия будет не больше, чем один оклад», — рассказал Гончарук.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский одобрил данную инициативу, назвав её справедливой.

«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете зарплату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается», — отметил он.

Гончарук подчеркнул, что данные о зарплатах членов правительства Украины будут публиковаться ежемесячно. Он сообщил, что правительство обратилось в наблюдательный совет компании НАК «Нафтогаз» с просьбой приостановить выплату крупных премий её руководству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что правительство Украины намерено изучить контракты, заключённые с руководством «Нафтогаза», чтобы проверить обоснованность гигантских премий.

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