Киев, 5 февраля 2020, 08:17 — REGNUM Зарплаты чиновников на Украине будут привязаны к размеру средней зарплате по стране, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщила 4 февраля пресс-служба офиса президента Украины.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский одобрил данную инициативу, назвав её справедливой.
Гончарук подчеркнул, что данные о зарплатах членов правительства Украины будут публиковаться ежемесячно. Он сообщил, что правительство обратилось в наблюдательный совет компании НАК «Нафтогаз» с просьбой приостановить выплату крупных премий её руководству.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что правительство Украины намерено изучить контракты, заключённые с руководством «Нафтогаза», чтобы проверить обоснованность гигантских премий.
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