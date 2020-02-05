Симферополь, , 08:13 — REGNUM Заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о потере Украиной Крыма — это­­ проявление здравого смысла, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

По его словам, в 2014 году Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив конец десятилетиям украинской оккупации. Между тем, добавил он, в США медленно, но верно начинает возобладать здравый смысл.

«Теперь дело за малым — не только де-факто, но и де-юре признать российский статус полуострова», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео во время своего визита в Киев в конце января заявил, что Крым потерян и мировые игроки это понимают. «Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», добавил он.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как законные власти Украины были уничтожены в результате вооружённого госпереворота. Воссоединению предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма поддержали эту идею.

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