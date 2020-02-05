Вашингтон, , 08:15 — REGNUM С обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 5 февраля в ходе ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

«Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена», — сказал Трамп.

Также он напомнил, что США стоят во главе коалиции из 59 стран, направленной против Мадуро как «социалистического диктатора Венесуэлы», и добавил, что США занимаются поддержкой надежд граждан Кубы, Венесуэлы и Никарагуа на демократию.

При этом Трамп обратился к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который находился в зале Конгресса, и назвал его «истинным и законным президентом» Венесуэлы, после чего конгрессмены и сенаторы США встретили Гуайдо бурными аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер проамериканской оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо оказался в числе приглашенных лиц на выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием «О положении страны» в американском Конгрессе.