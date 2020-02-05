Токио, , 08:07 — REGNUM Правительство Японии не обращалось к руководству Китая с просьбой перенести визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию в связи с распространением нового коронавируса. Об этом 5 февраля на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«На данном этапе подготовка к визиту председатели Си Цзиньпина идёт по плану, Япония не собирается просить о его отсрочке», — сказал он журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном переносе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию из-за ситуации с коронавирусом нового типа в Китае рассказало агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, консультации между представителями Пекина и Токио по подготовке визита Си Цзиньпина в Японию были приостановлены на неопределенный срок.

Изначально предполагалось, что председатель КНР посетит Японию в начале апреля, где встретится с премьер-министром страны Синдзо Абэ и императором Нарухито.

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