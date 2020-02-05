Симферополь, , 08:01 — REGNUM Проявлением здравого смысла назвал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Украина навсегда потеряла Крым, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

По его словам, официальный представитель США высказывается в комплиментарном к Крыму ключе редко, поэтому в этот раз с ним стоит согласиться. Чегринец добавил, что продолжением такого подхода могло бы стать признание Крыма российским не только де-факто, но и де-юре.

Как сообщило ИА REGNUM, накануне Помпео посетил Киев и на закрытой встрече назвал Крым навсегда потерянным для Украины. По его мнению, Украина сама отдала Крым, а Россия не входит в число стран, у которых можно что-либо забрать.

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