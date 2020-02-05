Москва, 5 февраля 2020, 07:53 — REGNUM Выступление предателя Андрея Власова перед его нацистскими хозяевами по сути содержания его мало чем отличается от выступления первого президента России Бориса Ельцина в Конгрессе США в 1992 году, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Соловьев попросил вывести на экран выступление генерала-предателя Андрея Власова спустя два месяца после учредительного собрания Комитета освобождения народов России (КОНР) 14 ноября 1944 года в Праге. На видео Власов обещает своим нацистским немецким хозяевам вести войну с большевизмом «во имя спасения своей родины». Кроме того, он заявляет, что нацистская Германия — это «та единственная скала и сила, которая стоит против большевизма в Европе».
Он отметил, что эти самые неовласовцы вроде Михаила Холодрскосого и Леонида Невзлина сегодня из-за рубежа на иностранные деньги финансируют российскую либеральную оппозицию, а мы делаем вид, что этого не замечаем.
Напомним, что первый президент России Борис Ельцин 17 июня 1992 года выступил в Конгрессе США, где заявил, что «идол коммунизма повержен», а он лично сделает все возможное, чтобы он не был восстановлен. А завершил свое выступление Ельцин словами «Боже благослови Америку! И Россию».
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