Москва, , 07:53 — REGNUM Выступление предателя Андрея Власова перед его нацистскими хозяевами по сути содержания его мало чем отличается от выступления первого президента России Бориса Ельцина в Конгрессе США в 1992 году, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Соловьев попросил вывести на экран выступление генерала-предателя Андрея Власова спустя два месяца после учредительного собрания Комитета освобождения народов России (КОНР) 14 ноября 1944 года в Праге. На видео Власов обещает своим нацистским немецким хозяевам вести войну с большевизмом «во имя спасения своей родины». Кроме того, он заявляет, что нацистская Германия — это «та единственная скала и сила, которая стоит против большевизма в Европе».

«Ну и чем это отличается от той фразы, которую потом Ельцин говорил, что «идол коммунизма повержен»? Чем отличается? Тем, что немцы убивали евреев? А если бы они не убивали евреев и не было свастики? …Вот если бы Гитлер евреев не трогал, а только бы большевиков, русских… все, обожали бы! И наши, которые в 90-е пришли… они же все, по своей сути, вчерашние комсомольцы… а по сути, они же власовцы, это же надо понимать, в этом их суть», — заявил Соловьёв.

Он отметил, что эти самые неовласовцы вроде Михаила Холодрскосого и Леонида Невзлина сегодня из-за рубежа на иностранные деньги финансируют российскую либеральную оппозицию, а мы делаем вид, что этого не замечаем.

Напомним, что первый президент России Борис Ельцин 17 июня 1992 года выступил в Конгрессе США, где заявил, что «идол коммунизма повержен», а он лично сделает все возможное, чтобы он не был восстановлен. А завершил свое выступление Ельцин словами «Боже благослови Америку! И Россию».

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