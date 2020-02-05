Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США и член Демократической партии Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст выступления американского лидера Дональда Трампа после его выступления с посланием «О положении страны».

Отмечается, что перед началом выступления Трамп передал ей копию своего текста. В этот момент Пелоси протянула президенту руку, однако Трамп отказался пожать ее и направился к своему месту. После того, как американский лидер окончил свою речь, Пелоси взяла текст со своего стола и демонстративно разорвала его.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Сенате США состоится голосование по двум пунктам обвинений, выдвинутых против президента страны Дональда Трампа, в рамках импичмента. Американские СМИ ожидают, что сенаторы-республиканцы смогут полностью оправдать Трампа.