Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Соединенные Штаты готовы в краткие сроки отменить санкции против Ирана, если Тегеран пойдет на все требования Вашингтона, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в Конгрессе США.

«Иранский режим должен отказаться от попыток получения ядерного оружия, прекратить распространение террора, смерти и разрушений, а также начать работать на благо собственного народа», — заявил он.

Трамп добавил, что политика максимального экономического давления на Иран якобы серьезно ослабила экономические возможности Тегерана.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января США ввели санкции против Организации атомной энергии Ирана и персонально её руководителя Али Акбара Салехи.

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