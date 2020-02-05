Рига, , 07:37 — REGNUM Служба госбезопасности Латвии (СГБ) провела обыски в офисе «Балтийского медиаальянса», который ретранслирует в странах Прибалтики программы Первого канала России и РЕН ТВ. Об этом сообщило Латвийское телевидение со ссылкой на свои источники.

Оперативные мероприятия прошли в главном офисе компании на улице Гертрудес в Риге. СГБ эту информацию никак не прокомментировала.

«Балтийский медиаальянс» транслирует в Латвии около 25 телеканалов, в том числе местные русскоязычные каналы.

Напомним, численность населения Латвии около 2 млн человек, из них порядка 40% — русскоязычные. При этом в республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

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