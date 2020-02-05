Москва, 5 февраля 2020, 07:32 — REGNUM Кинорежиссер Карен Шахназаров высказал свою оценку Конституции РФ и охарактеризовал ту роль, которую главный документ страны сыграл в нашей истории, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Шахназарова, вопрос о Конституции — это разговор о власти, если смотреть в корень вопроса. Он отметил, что в 1993 году народ голосовал на референдуме не за Конституцию, а за власть тогдашнего президента Бориса Ельцина. При этом сам кинорежиссер осуждает и политику Ельцина, и расстрел Дома Верховного Совета и не поддерживает саму Конституцию.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию России во время обращения к Федеральному собранию 15 января текущего года. Предложение было одобрено в первом чтении Госдумой, а второе чтение намечено на 14 февраля.