Москва, , 07:32 — REGNUM Кинорежиссер Карен Шахназаров высказал свою оценку Конституции РФ и охарактеризовал ту роль, которую главный документ страны сыграл в нашей истории, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Шахназарова, вопрос о Конституции — это разговор о власти, если смотреть в корень вопроса. Он отметил, что в 1993 году народ голосовал на референдуме не за Конституцию, а за власть тогдашнего президента Бориса Ельцина. При этом сам кинорежиссер осуждает и политику Ельцина, и расстрел Дома Верховного Совета и не поддерживает саму Конституцию.

«Но я должен сказать, она свою роль сыграла на этом этапе. В принципе, если бы не эта Конституция, которая давала совершенно абсолютную, в кулаке, власть президенту, страна распалась бы. Она, конечно, ничего общего с демократической, по большому счету, не имеет, но она в тот момент играла свою необходимую роль. И, кстати, если бы не она, потом, когда Путин пришел к власти, он не смог бы сделать то, что он сделал. Только концентрация власти дала ему эти возможности — собрать страну и то, что считается его главной заслугой», — заявил Шахназаров.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию России во время обращения к Федеральному собранию 15 января текущего года. Предложение было одобрено в первом чтении Госдумой, а второе чтение намечено на 14 февраля.