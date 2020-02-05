Нью-Йорк, США, , 06:57 — REGNUM Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации в сирийской провинции Идлиб, может состояться 5 февраля по запросу Великобритании, США и Франции. Об этом сообщил источник в организации.

Ожидается, что в брифинге примет участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, а также представители Управления по координации гуманитарных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Идлибе был объявлен режим прекращения огня. К началу февраля правительственным войскам Сирии удалось установить контроль над значительной частью границы с Ираком и Турцией, что вызвало недовольство в Анкаре.

Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы. Сегодня эта провинция — последняя, на которой действуют организованные группировки террористов.

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