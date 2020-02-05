Новосибирск, , 06:23 — REGNUM На сессии совета депутатов Новосибирского района накануне, 4 февраля, выбран новый глава администрации района. Им стал Андрей Михайлов, который сменил на этом посту Александра Соболевского. Последний уволился по собственному желанию, сообщает «Новая Сибирь».

В конкурсную комиссию заявления поступили от 12 человек, из которых были отобраны врио главы администрации Андрей Михайлов и замглавы Колыванского района Светлана Быкова. Депутаты райсовета единогласно проголосовали за Михайлова.

По данным издания «Все новости Новосибирской области», кандидатуру Михайлова в декабре предложил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Андрей Михайлов с декабря по настоящее время возглавлял администрацию района в статусе исполняющего обязанности.