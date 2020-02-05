Тюмень, , 06:13 — REGNUM Довыборы в Тюменскую областную думу состоятся 13 сентября 2020 года. Об этом заявил на пресс-конференции председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

Напомним, что назначенный министром науки и высшего образования России Валерий Фальков сложил полномочия депутата Тюменской областной думы шестого созыва. Он был избран в 2016 году по округу № 17 Центрального района города Тюмени.

«По закону, если депутатское место освободилось более чем за год истечения полномочий, то мы должны проводить довыборы», — пояснил Сергей Корепанов.

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