Оттава, , 06:13 — REGNUM Требование к Ирану предоставить бортовые самописцы с рухнувшего самолета «Международных авиалиний Украины» выдвинули пять стран, граждане которых погибли в катастрофе. Об этом говорится в заявлении, распространённом министерством иностранных дел Канады.

Отмечается, что к требованию, кроме Канады, присоединились Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина.

«Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать «чёрные ящики». Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло незамедлительно», — говорится в документе.

Стороны также согласились продолжать давление на Тегеран, чтобы получить содействие в деле о сбитом самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января при крушении украинского Boeing 737 в Иране погибли 176 человек. Тегеран признал, что самолёт был непреднамеренно сбит ракетой иранской ПВО в ходе нанесения ударов по военным базам США в Ираке.

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