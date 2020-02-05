Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Отношения между Соединенными Штатами и Китаем стали самыми лучшими за всю историю их существования, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в Конгрессе США с посланием «О положении страны».

Трамп в очередной раз заявил, что Китай на протяжении долго времени якобы пользовался США, однако именно ему удалось переломить эту тенденцию.

«У нас налажены, возможно, наилучшие отношения, которые когда-либо были с Китаем, в том числе и с председателем Си», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в торговых отношениях с Европой только после того, как завершит полноценную торговую сделку с Китаем. Тогда же американский лидер назвал отношения Вашингтона и Пекина «красивой историей».

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