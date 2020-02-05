Екатеринбург, , 06:10 — REGNUM Жители Екатеринбурга негативно отнеслись к словам нового вице-премьера Марата Хуснуллина об условиях для строительства метрополитена в других городах, кроме Москвы. Своё возмущение они выражают в том числе и в соцсетях.

Поводом стали слова новенького федерального чиновника, которые он произнёс на «деловом завтраке» в «Российской газете». Ему задали прямой вопрос: будут ли строить метро в других городах, или это касается только Москвы. В ответ Хуснуллин заявил, что метро целесообразно открывать только там, где пассажиропоток гарантирован на отметке не ниже 30 тыс. человек в час. Это будет экономически выгодно.

«Если же в городе ветка повезёт только 10 тысяч человек в час, то тогда лучше строить скоростной трамвай», — сказал федеральный чиновник. И сразу же пояснил свои слова. Оказалось, он считает, что лучшей альтернативой метрополитену является скоростной рельсовый транспорт, который, мол, и нужно развивать.

В Екатеринбурге первая ветка метро пока не дотягивает до желаемых Хуснуллиным показателей. Таким образом, город рискует не получить вторую ветку. Что уж говорить о третьей. При этом напомним, что ранее лично президент Владимир Путин пообещал, что метро в Екатеринбурге будут развивать. После Красноярска, который сейчас в планах.

Жители Екатеринбурга со своей стороны решили поправить чиновника. Они отмечают, что на узких улицах скоростной трамвай вряд ли будет эффективным видом транспорта. Также горожане констатируют, что если метрополитен развивать, то и пассажиропоток будет расти. В идеале бы, чтобы подземкой люди могли добраться практически в любой конец города, а не только с Уралмаша до Ботаники. Тогда метрополитен будет 100% рентабельным, ведь в него пересядут многие из тех, кто сейчас вынужден пользоваться наземными видами транспорта.

«Я сейчас не пользуюсь метрополитеном, но если будет возможность уехать на нём с Техникума связи до Керамики, то пересяду в подземку. И да, нужна четвёртая ветка — с Пионерского до Керамики», — пишет один из свердловчан.

Как сообщало ИА REGNUM, метрополитен в Свердловске начали строить в 1980 году. Торжественный запуск состоялся в 1990-м.

Сейчас метрополитен насчитывает девять станций. В 2019 году «подземка» перевезла 45 млн 864 тыс. 138 человек.