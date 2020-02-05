Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Соединенные Штаты намерены «восстановить демократию» в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего послания Конгрессу «О положении страны».

Он отметил, что США в настоящее время «возвращают лидерство в мире» и стремятся обеспечить свободу жителям «своего полушария». Он добавил, что Вашингтон поддерживает намерения кубинцев, венесуэльцев и никарагуанцев на «восстановление демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проамериканский оппозиционер из Венесуэлы Хуан Гуайдо был приглашен в Конгресс США прослушать выступление американского лидера Дональда Трампа. По данным Bloomberg, для Гуайдо зарезервировали место недалеко от супруги американского президента.

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